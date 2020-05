Nova plataforma amplia alcance do ‘Aula em Casa’ no interior do Amazonas

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM – O Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), lançou uma nova ferramenta de aprendizagem voltada a estudantes e professores da rede estadual de ensino. Inicialmente, ela será utilizada pelos alunos do ensino médio que integram o projeto “Aula em Casa” no interior do Estado. Intitulada Plataforma Educação, a novidade pode ser acessada por meio do link https://bit.ly/3fwxS3J. A partir desta quarta-feira (06/05), todos os estudantes e educadores estão sendo cadastrados, automaticamente, para usufruir da ferramenta.

O login e a senha serão o número da matrícula do usuário, sem pontos ou traços - apenas os números. Os alunos que não souberem suas matrículas podem conferi-la no Portal Educacional da secretaria pelo endereço https://bit.ly/2YG903u. Somente os estudantes e professores cadastrados no Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas (Sigeam) terão acesso.

Na Plataforma Educação, os alunos encontrarão os componentes curriculares do projeto "Aula em Casa", que estarão distribuídos da seguinte forma: Conteúdo Principal, que é a mesma aula da TV Amazon SAT; e Atividades, nas quais constarão exercícios sobre as aulas, um fórum para tirar dúvidas acompanhado pelos professores e a última sessão de conteúdos complementares a respeito do tema da aula.

Manuseio

Ao preencher os itens necessários para o acesso, o usuário será apresentado à tela inicial do seu Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nela, estarão contidas informações importantes, avisos, calendários e outros recursos.

Clicando no link da sua série, o estudante será direcionado para a sua Sala de Aula Virtual, que está organizada por disciplina. Cada matéria contém aulas, fórum para tirar dúvidas, Exercitando (série de atividades e exercícios do Cemeam) e materiais complementares para reforçar os estudos.

Além disso, a plataforma possui ferramentas de acessibilidade para leitura, incluindo, assim, alunos de baixa visão e um assistente de tradução em libras para os estudantes surdos.

Tutoriais

Mesmo possuindo um design intuitivo e informativo, é possível que muitos usuários ainda tenham dúvidas sobre como utilizar a Plataforma Educação. Por conta disso, o Cemeam produziu três tutoriais explicando tudo o que é necessário para manusear, da melhor maneira possível, a ferramenta. São eles: Plataforma Educação - Acesso e Visão Geral Página; Plataforma Educação - A Sua Sala de Aula Virtual (Aula em Casa) Página; e Plataforma Educação - As Atividades (Aula em Casa).

O conjunto de instruções está disponível na própria Plataforma Educação. Fora isso, por meio do fórum, a secretaria estará, constantemente, respondendo a todas as dúvidas dos usuários.