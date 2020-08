Nesta quarta acontece a última live da série Educação Pós-Pandemia

Manaus/AM - Acontece nesta quarta-feira, 12/8, às 15h, a última edição da série especial de lives intituladas “Educação Pós-Pandemia”. O tema para o encerramento do projeto será “Educação e Tecnologia- Ensino Híbrido”. O objetivo é consolidar a construção de conhecimento no ambiente virtual de aprendizagem, principalmente durante o enfrentamento à covid-19 e o projeto é da Prefeitura de Manaus.

Os convidados da live são o pesquisador do Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab e diretor da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, Leo Burd, e o coordenador de Telecentro do Cemeja, Samuel Isaac Benchimol, e o assistente de gerente de Projetos pela Fundação Vitória Amazônica, Zevaldo Sousa. A secretária municipal da Educação, Kátia Schweickardt, será a mediadora.

De acordo com a secretária, os três eixos abordados na trilogia educacional já eram assuntos tratados antes da pandemia, e que ficaram evidentes durante o enfrentamento ao novo coronavírus: “Educação Integral”, assunto da primeira live, “Engajamento Familiar”, abordado na segunda transmissão, e “Educação & Tecnologia”.

“Nossa proposta é, por meio desta trilogia, consolidar nesse novo meio de comunicação de construção e de conhecimento, um ambiente de aprendizagem virtual. Trazer para frente desses veículos nossa experiência desenvolvida ao longo da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, que se consolidou em uma série de conquistas. E também com os aprendizados e experiências durante o enfrentamento da Covid-19. Tudo isso somado ao que queremos deixar de legado para este momento que estamos chamando de pós-pandemia”, explicou a secretária Kátia Schweickardt.

Ensino Híbrido

De acordo com Leo Burd, apesar de todo o sofrimento causado, a pandemia acabou abrindo uma série de oportunidades para quem trabalha com educação.