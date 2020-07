Município do interior do Amazonas antecipa pagamento do 13º salário

Impeachment e jogo de poder

Manaus/AM - A prefeitura de Careiro Castanho inicia no próximo dia 14 de junho, o pagamento do adiantamento de 100% do 13º salário de quase todos os servidores públicos municipais. A medida vai injetar R$ 2,04 milhões na economia da cidade em um período em que o comércio começa a se recuperar dos prejuízos deixados pela pandemia.

Os servidores da educação receberão adiantamento de 50% dos salários adicionais de dezembro. Conforme explica o prefeito Nathan Macena, mesmo com a pandemia que chegou a fechar a cidade da Região Metropolitana de Manaus, foi possível organizar as contas e os recursos para garantir o pagamento antecipado do 13º.

O prefeito fez questão de lembrar que no final do mês de junho a prefeitura pagou um bônus para todos os profissionais municipais da área de saúde. Com a medida, o Executivo injetou R$ 267 mil reais a mais na economia do município, além de motivar os trabalhadores que estiveram na linha de frente no combate ao covid-19. Cerca de 470 funcionários receberam a gratificação.