MP que amplia empréstimo consignado deve ser votada nesta quarta

Manaus/AM – Nesta quarta-feira, dia 27, está prevista a votação da MP 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, no plenário da Câmara dos Deputados, na qual está inserido o texto do PL 2017/2020, de autoria do deputado federal Alberto Neto (Republicanos-AM), que propõe aumento sobre margem consignável.

A medida proposta pelo parlamentar do Amazonas pretende aumentar em 5% a margem consignável para empréstimos bancários. Com a aprovação da matéria, serão beneficiados os aposentados, pensionistas, funcionários públicos, entre outros, que poderão fazer empréstimos mais vantajosos.

O apoio para aprovação do texto tem sido nacional. O site da Câmara dos Deputados tem recebido mensagens de cidadãos de todo Brasil que cobram mais celeridade na tramitação da proposta. Em suas redes sociais, o deputado também recebe, diariamente, comentários positivos.

"Esta proposta ganhou o apoio popular porque vai ao encontro das necessidades das famílias. Nesse momento de pandemia, será de grande ajuda para muita gente. Muitos cidadãos hastearam a bandeira da nosso PL, pressionaram seus deputados e hoje, estamos mais perto da aprovação", disse.

MP 936

O texto da Medida Provisória 936, enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro, foi a solução encontrada pelo Governo Federal para preservar empregos em todo Brasil durante a pandemia causada pela covid-19. A MP foi editada pelo Executivo em abril e tem validade de 90 dias.