Ministro interino da Saúde não fala com imprensa durante visita a Manaus

Manaus/AM - O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, não atendeu a imprensa nesta terça-feira (26), durante a solenidade de inauguração da ala indígena no Hospital da Nilton Lins, em Manaus. Estava prevista participação dele em entrevista coletiva à imprensa, ao lado do governador do Amazonas, Wilson Lima.

De acordo com a assessoria do ministro, Pazuello participou de uma reunião interna dentro do hospital durante a realização da coletiva, por isso não pode participar da entrevista. Quem acabou falando pelo governo federal foi o secretário de saúde indígena, Robson Silva.

Foto: Pedro Braga Jr./ Portal do Holanda

A ala indígena do Hospital da Nilton Lins foi providenciada após envio de 20 respiradores pelo Ministério da Saúde, permitindo a abertura de 53 leitos, sendo 20 de UTI e 33 leitos clínicos. A ideia de abertura da ala, na estrutura do hospital da Nilton Lins, surgiu após visita do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, no início deste mês.