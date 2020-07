Jovem que estava desaparecido desde junho em Maués é encontrado morto

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Manaus/AM - Um homem identificado como Hudson Jorge Barata, de 28 anos, foi encontrado morto em em uma área de mata nas proximidades do Rio Limão Grande, no município de Maués, interior do Amazonas.

Segundo informações da polícia, o jovem que possuía síndrome de Down havia desaparecido no dia 24 de junho, e foi encontrado por mateiros da região na tarde de domingo (12) em avançado estado de decomposição. Familiares informaram que o corpo precisou permanecer no local porque havia pouco efetivo para fazer a remoção.

As causas da morte ainda não foram divulgadas.