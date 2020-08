Irmãos são presos no Amazonas desfilando com drogas e arma falsa

Manaus/AM - Dois irmãos com idades de 19 e 26 anos foram presos no momento em que estavam passeando um uma mochila repleta de drogas e com um simulacro pelas ruas do bairro Mário Fonseca, município de Maués, interior do Amazonas.

Segundo os policiais, durante a Operação Gavião Real, os suspeitos foram avistados em atitudes suspeitas, e no momento que iriam ser abordados, tentaram fugir, mas foram alcançados.

Com eles foram encontrados drogas, R$ 723 em espécie, balança de precisão e uma arma de fogo falsa.

Diante dos fatos, os envolvidos foram apresentados Distrito Integrado de Polícia (DIP) da cidade para providências.