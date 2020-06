Inscrições abertas para a segunda edição do projeto Conexão Empreendedora em Manaus

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Manaus/AM - Pensando nos empreendedores que estão enfrentando dificuldades em seus negócios por conta da pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, a Prefeitura de Manaus lança neste sábado, 13, a segunda edição do projeto Conexão Empreendedora.

O projeto consiste em debates virtuais com temas pré-definidos que serão realizados através do aplicativo Zoom e serão mediados por convidados e integrantes do Escritório do Empreendedor, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Para se inscrever de forma gratuita, basta acessar o site (https://semtepi.manaus.am.gov.br/) e baixar o edital disponível. Além dos requisitos para seleção e o cronograma detalhado dos eventos, o edital também disponibiliza o link (https://www.sympla.com.br/conexaoempreendedora---eventos-digitais__876535) para a inscrição. É permitido se inscrever em mais de um evento, no entanto, a inscrição não garante participação.

No ato da inscrição, o candidato poderá se inscrever nos dois eventos disponíveis. No entanto, a realização da inscrição não garante ao candidato a participação na plataforma de videochamada Zoom com os especialistas. São apenas 50 vagas com certificação para cada evento.

Em contrapartida, todos os inscritos receberão mensagem pelo e-mail e/ou número de contato avisando sobre a transmissão ao vivo no Youtube e Facebook da secretaria, entre 14h e 19h do mesmo dia do evento.

Cronograma de realização dos cursos

16 de junho – às 19h

Tema: Estratégias de Marketing para Negócios Regionais - 16/6

Descrição: A pandemia ocasionou uma aceleração nos negócios digitais. Como o empreendedor regional lidou com isso e de que forma o digital influencer pode auxiliar esses negócios a prosperarem?

Convidados: Raphaella Moura, Jorge Alberto e Jane Ferreira

18 de junho – às 19h

Tema: Empresas são Feitas por Pessoas: Carreiras e Talentos - 18/6

Descrição: Num mundo altamente tecnológico o diferencial das empresas serão as pessoas. Como um bom recrutamento pode fazer sua empresa prosperar na nova economia?

Convidados: Márcia Lima, Erika Dávila e Mônica Castro