Homem suspeito de matar e roubar moradores de comunidades é preso no Amazonas

Manaus/AM - Francisco de Assis Ferreira de Lima, 35 anos, conhecido como Mariano foi preso nessa quinta-feira (30) no Ramal do Aquaricaral, no entorno do município de Eirunepé, no interior do Amazonas. O homem responde por homicídios, latrocínios, associação criminosa e vários outros crimes.

De acordo com o Chefe de Polícia Civil, Gonzaga Júnior, o indivíduo estava sendo procurado e foi localizada em uma área de mata de difícil acesso que fica a mais de 5 horas da cidade:

“Mariano estava foragido desde 11/04/18. Já tínhamos tentado prender eles outras 4 vezes, mas por está em ambiente de mata, ficava muito difícil a captura, pois o mesmo tinha olheiros para avisar algo suspeito para fugir, mas a equipe logrou êxito nesta última tentativa”, afirma.

Segundo Gonzaga, Mariano é altamente perigoso e costumava ameaçar de morte moradores que denunciassem seu paradeiro. No momento da prisão ele estava com duas espingardas calibre 32 com munições e 3 armas brancas, terçados. Após a detenção, ele ficou custodiado na carceragem da unidade policial.