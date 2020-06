Governo anuncia data de reabertura dos PAC’s no Amazonas

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Manaus/AM - As unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC’s) voltam a reabrir na próxima segunda-feira (29), em todo o Estado, conforme anúncio do Governo nesta sexta-feira (26). Os espaços estavam com as atividades suspensas desde o dia 18 de março por conta do novo coronavírus.

Os PACs da capital vão reabrir às 8h, seguindo o horário normal de funcionamento até 17h. No interior, as atividades são das 8h às 14h. A capital vai reabrir os PACs São José, Sumaúma, Compensa, Galeria, Alvorada, Educandos, Leste e Via Norte. Na segunda-feira, a Sejusc também fará a reinauguração do PAC Parque 10, localizado no Shopping Parque 10 Mall, na zona centro-sul da cidade. No interior, serão reabertos os PACs dos municípios de Parintins, Manacapuru, Itacoatiara e Iranduba.

De acordo com o secretário titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), William Abreu, a ação foi bastante planejada entre os coordenadores dos PACs, haja vista o número de pessoas que utilizam o serviço diariamente. Ele garante que todas as normas de segurança serão cumpridas para evitar o risco de contaminação da população.

“As pautas de Cidadania são extremamente importantes para o Governo Wilson Lima. O momento não é de felicidade, não é de festa, mas estamos reabrindo, na próxima segunda-feira, esse serviço que é essencial para a população. Atendemos diariamente mais de mil pessoas. Fica aqui o agradecimento aos nossos funcionários que estão entendendo esse processo de retorno das atividades. Pretendemos, ao longo do tempo, melhorar esse atendimento para o cidadão amazonense”, complementou o secretário.