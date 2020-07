Fapeam divulga resultado de propostas submetidas ao Painter

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Manaus/AM - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) divulgou, na terça-feira (30/06), os resultados da etapa de enquadramento das propostas submetidas aos editais do Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica no Amazonas (Painter) nº 003/2020 e do Programa Estratégico de Ciência, Tecnologia e Inovação nas Fundações de Saúde (Pecti-AM/Saúde) nº 004/2020. A etapa de enquadramento consiste na análise da equipe técnica da Fapeam do cumprimento dos requisitos e documentos solicitados para a concorrência ao edital do programa. As propostas enquadradas seguem para análise de mérito. A divulgação dos resultados com as propostas aprovadas nos programas ocorrerá a partir do mês de agosto, conforme especificado no edital. A partir de agora, os pedidos de reconsideração da etapa de enquadramento têm prazo de cinco dias úteis.

Programas

O Painter é um programa inédito com objetivo de promover a interiorização de atividades de pesquisa aplicada e inovação tecnológica por meio de indução em áreas estratégicas, especialmente a bioeconomia, para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado do Amazonas, com a finalidade de aplicação de seus resultados na resolutividade/minoração de problemas específicos dos municípios do interior do Amazonas.

Já o Pecti-AM/Saúde tem a finalidade de potencializar a interação de pesquisadores em projetos estratégicos de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação nas Fundações de Saúde com sede no Estado do Amazonas.

Confira os resultados de enquadramentos dos programas por meio dos links:

Painter Edital nº 003/2020 Resultado de Enquadramento:

http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/RESULTADO-DO-ENQUADRAMENTO-PAINTER-2020.pdf

Pecti-AM/Saúde Edital n° 004/2020 Resultado de Enquadramento:

http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Resultado-do-Enquadramento-PECTI-AM-SAuDE-2020-para-divulgacao.pdf