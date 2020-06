Escola de Contas do TCE inicia capacitação online em Manaus

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais



Manaus/AM - A Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), coordenada pela conselheira Yara dos Santos Lins, realizará, a partir deste mês, um ciclo de cursos e capacitações on-line com diferentes temáticas relacionadas à administração pública. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do portal da ECP no link https://moodle.tce.am.gov.br/.

Os cursos têm como objetivo manter o cronograma da ECP ativo, mesmo com o isolamento social provocado pelo novo coronavírus, além de capacitar a sociedade civil e aos jurisdicionados quanto às peculiaridades no sistema público, entre outros, no enfrentamento à pandemia.

De acordo com a diretora-geral da ECP, Virna Pereira, a implementação das plataformas on-line nas aulas propostas pela Escola será um modelo de formação fundamental para a sociedade.

“Não temos como regredir o avanço da tecnologia. A comodidade de assistir a lives e cursos em seus próprios celulares a qualquer momento faz com que essa ferramenta seja aperfeiçoada. Ela veio para ficar e será utilizada amplamente pela ECP”, garantiu a diretora, ao ressaltar que os cursos por teleconferência têm apoio total do conselheiro-presidente Mario de Mello e coordenação da conselheira Yara Lins dos Santos.

Inicialmente, os cursos acontecerão todas as quintas-feiras do mês de junho, às 15h, de forma virtual, via plataforma Google Meet. Os alunos poderão interagir pelo chat, levantando seus questionamentos e tirando dúvidas que serão respondidas pelo instrutor responsável pela capacitação.

As inscrições para cada curso estão abertas e podem ser feitas no link https://moodle.tce.am.gov.br/. Os alunos que participarem terão certificados emitidos pela ECP disponibilizados no Moodle.