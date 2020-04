Em Manaus, UEA treina universitários de enfermagem para enfrentar covid-19

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Manaus/AM - Estudantes do curso de enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas (ESA/UEA) recebem o "Treinamento de Assistência de Enfermagem e Triagem de Pacientes Suspeitos e Casos Confirmados de Covid-19". O curso é ministrado por 12 professores da UEA por meio da coordenação do curso e 71 universitários participam.

O treinamento, realizado no período de 9 a 24 de abril, é composto de teoria (na modalidade online pelo AVA/UEA) e prática (nos laboratórios de enfermagem da ESA). A coordenação informa que o treinamento foi elaborado para atualizar os alunos e enfermeiros sobre o atendimento aos pacientes com coronavírus e, principalmente, os cuidados e prevenção de contaminação.

A coordenadora geral do treinamento, professora doutora Maria Luiza Carvalho de Oliveira, explica que o treinamento é diferenciado pelo foco que é dado a assistência de enfermagem aos pacientes suspeitos e casos confirmados de covid-19. "Na atenção primária: com a triagem desses pacientes para atuação nas UBS de referência; na atenção secundária, no atendimento hospitalar aos pacientes com covid-19 e, principalmente, na atenção terciária: no atendimento do paciente gravíssimo com problemas respiratórios graves vítimas de covid-19 que estejam em tratamento em UTI", salientou.

Maria Luiza destaca ainda que dos 71 alunos, 24 já atuam em instituições públicas de saúde e o restante, ao fim do curso, estarão aptos para trabalhar na linha de frente contra a covid-19.