Em Manaus, Ministério da Saúde diz que tenta comprar insumos e respiradores no exterior de ‘maneira direta’

Manaus/AM – Com a alta demanda na compra de insumos e respiradores por conta da pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde informou que está tentando fazer uma compra ‘mais direta’ no exterior, evitando os atravessadores, segundo o secretário-executivo, general Eduardo Pazuello durante entrevista por meio de live em Manaus, nesta domingo (03).

A forma da aquisição deverá reduzir custos e viabilizar o transporte para o país. Pazuello também abordou como foi feito o ‘Planejamento das Ações’ pela pasta.

“Quatro empresas grandes de São Paulo são a fabricantes de respiradores. Foi feito um contrato a porte de recursos pra compra de insumos para que eles pudessem fabricar em grande quantidade. Nenhuma empresa estava preparada para fabricar a quantidade de respiradores que ia precisar para o Covid. A capacidade instalada dessas fábricas não era de grande quantidade, precisou adaptar a fábrica, comprar novos insumos e equipamentos pra que ela começasse a produzir”, explicou o secretário.

Ainda segundo ele o número de equipamentos comprados é considerado pequeno. “Todo o conjunto impacta e a nossa realidade de números de equipamentos é em torno de 180 a 200 por semana, é um numero muito pequeno para um Brasil como todo”, disse.

O secretário-executivo disse também que os respiradores encaminhados para o Amazonas foram retirados da linha de produção. “A estratégia ela foi correta. O impacto da situação do covid mudial é inevitável. Estamos buscando alternativas de fabricação nacional”, explicou.

Ele ainda afirmou que a pasta não está trabalhando mais de forma linear e sim com foco onde o problema esta acontecendo mais gravemente.