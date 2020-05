Em Manaus, expediente presencial no Inpa só volta em 15 de maio

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM – Servidores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) têm teletrabalho prorrogado até dia 15 de maio, de acordo com portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) prorrogou, por meio da portaria n° 1870/2020/SEI-MCTIC, até 15 de maio o prazo de regulamentação do trabalho remoto, em caráter excepcional e temporário, como medida de prevenção à covid-19 no âmbito das entidades vinculadas ao MCTIC. O dispositivo foi publicado na quarta-feira (29).

A medida é válida para servidores, empregados públicos e estagiários. No Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) estão mantidos o trabalho remoto e serviços essenciais presenciais para a maioria dos servidores.

Outros servidores estão impossibilitados de exercer suas funções, por não conseguirem exercê-las de sua residência ou por motivos de saúde.