Em Manaus, conta de luz pode ser paga por meio de delivery; Entenda

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM - Como medida de prevenção ao novo coronavírus, a Amazonas Energia lançou um serviço de delivery para o pagamento da conta de energia, negociações ou quem esteja com dificuldades em realizar o pagamento nas agências bancárias.

Chamado de o “Amazonas Express” o serviço está disponível para pagamento de faturas de energia ou negociações de parcelamento, a partir de R$ 150,00, e para aderir ao serviço o cliente deve entrar em contato com a empresa por meio dos canais digitais no telefone 0800 701 3001, ou pelo chat do site: www.amazonasenergia.com para realizar a a negociação de débitos ou alegar dificuldade para pagamento de fatura.

A nova modalidade de pagamento está disponível apenas para clientes de Manaus que realizarem negociações de débitos, ou apresentem dificuldade de pagamento nas redes bancárias devido ao período de isolamento social na prevenção ao COVID-19.

Após a negociação via canais digitais, será informado ao cliente um número de protocolo que deve ser anotado e confirmado pelo mesmo pessoalmente com o motociclista, e o cliente será orientado a imprimir a fatura de energia, que será enviada via e-mail, e o mesmo receberá a visita de um funcionário da Amazonas Energia, no qual irá de moto, devidamente uniformizado com crachá da empresa, portando a máquina de cartão para efetivação do pagamento.



Em caso de dificuldade de pagamento da fatura mensal na rede bancária ou casas lotéricas, o pagamento será realizado na modalidade crédito à vista (1x no cartão). Caso o cliente possua mais de uma fatura, poderá ser parcelado de acordo com a quantidade de faturas pendentes, desde que não ultrapasse 6x no cartão (exemplo: se o cliente deve 10 faturas, o valor total poderá ser parcelado no cartão em até 6 parcelas no cartão de crédito). Esta modalidade é válida somente para pagamento via cartão de crédito, não sendo aceito pagamento em dinheiro ou débito.