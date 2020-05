Em entrevista, prefeito de Manaus diz porque não adotou ao lockdown e chama Bolsonaro de vigarista

Quando o inimigo é o presidente

O prefeito de Manaus, Arthur Neto, concedeu entrevista a Uol na tarde desta segunda-feira (18). em conversa com o repórter Carlos Madeiro, o prefeito falou sobre as medidas em relação à capital amazonense para conter o avanço do coronavírus.

Questionado sobre não ter adotado ao lockdown, o prefeito justificou a decisão: "O tráfico de drogas é pesado, as facções se degladiam fortemente.. eu não sei o que eles não fariam para provocar um confronto que resultasse em mortes de civis. Seria um caminho muito drástico e a pessoa que tá com o filho com fome, vai sair de casa, procurar algo pra fazer, enfim... Então procuramos sempre o caminho da educação, até com peças (publicitárias) muito duras, procuramos chocar".

Além disso, Artur falou sobre as dificuldades de manter os manauaras em casa e criticou duramente a forma como o presidente Jair Bolsonaro vem se posicionando em relação à pandemia: "Tem um dado que as vezes tem que ressaltar. O presidente, a figura do presidente tem uma certa majestade, que o atual presidente faz tudo pra que ela desabe, né? E essa majestade dele ainda encontra certo eco por aqui (Manaus). Então, quando ele diz essas coisas 'agradáveis', e um gestor irresponsável, geralmente é agradável né? Você não vê vigarista antipático, se não ele não te engana né? vigarista antipático não consegue nada contigo. Vigarista tem que ser simpático pra ganhar tua confiança e te vender um relógio falso dizendo que é verdadeiro. Ele (Bolsonaro) vem com essa conversa de vai pra rua. Sai de casa, vai atrás de comida, emprego... Tudo o que nós queremos e tudo o que os líderes mundiais ao contrário pregaram né? Primeiro saúde e depois se pensa no resto.