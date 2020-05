Divulgação científica abre inscrições para curso online grátis

O maior inimigo de Bolsonaro

Manaus/AM – Para estimular as pessoas a permanecerem em casa durante a quarentena, o Museu Amazônico está oferecendo o curso online "Divulgação Científica em Tempos de Pandemia”, voltado a ensinar como a ciência é necessária para a solução dos problemas da sociedade. O curso é gratuito e tem inscrições abertas até o dia 6 de maio.

Responsável por inúmeras mudanças no modo como vivemos e enxergamos o mundo, a ciência mais uma vez é chamada a solucionar os problemas que a humanidade enfrenta. Com a pandemia da covid-19, a pesquisa científica em busca de um tratamento eficaz e de uma vacina tem sido a esperança de governos, instituições e indivíduos em todo o planeta.

Com base nisso, o curso do Museu irá mostrar a necessidade da divulgação do conhecimento científico para que mais e mais pessoas compreendam as suas contribuições e valorizem o trabalho dos pesquisadores e das instituições que produzem conhecimento.

"É importante divulgar a ciência para podermos fazer escolhas e tomar decisões com maior segurança, pois os conhecimentos científicos são resultados de pesquisas que investigam nossa realidade e nos ajudam a encontrar alternativas para solução de problemas especialmente como estes que nos encontramos agora com a covid-19", expõe a diretora de Difusão Cultural do Museu, professora Carolina Brandão. "A popularização da ciência é uma forma de democratizar o saber científico, torná-lo acessível a todos inclusive a pessoas que não são cientistas, de modo a ajudá-las a viver melhor, fazer escolhas com mais assertividade e diminuir o medo de agir", declara.

O curso "Divulgação Científica em Tempos de Pandemia” será realizado na plataforma Google Sala de Aula, onde serão disponibilizados os conteúdos e os momentos de diálogo com os professores via web conferência. "A proposta visa discutir os fundamentos da divulgação científica como definições, importância e estratégias de popularização da ciência, das quais destacam-se os desenhos animados da TV, o jornal escolar, o uso das tecnologias da informação e comunicação na educação, além de apresentar aspectos da arqueologia e da antropologia, como ciência no contexto amazônico", conta a diretora. "O curso pode ser feito por todos que tenham interesse pelo tema, jovens e adultos, alunos do ensino médio, professores, estudantes universitários, não há restrições de nenhuma natureza, o curso é livre", completa.

Para participar, os interessados devem fazer a inscrição por meio do formulário online até o dia 6 de maio. O curso tem 40 horas de duração e será realizado de 7 de maio a 7 de junho.

As aulas serão ministradas por pesquisadores em divulgação científica que atuam em secretarias de Educação do Estado e do município e por profissionais do Museu Amazônico.