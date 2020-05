Diácono da Assembleia de Deus morre em Manaus vítima de Covid-19

O gemido da cama no confinamento

Manaus/AM - Morreu nesta sexta-feira (22), o Diácono Hamilton Queiroz, da área 86, dirigente da congregação Rio Piorini da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Hamilton estava internado em estado grave no hospital Delphina Aziz, em Manaus, com Covid-19.

Antes do falecimento, a filha do religioso, a repórter Lia Costa, da TV Boas Novas, havia publicado um vídeo de familiares orando em frente ao Delphina Aziz, pela recuperação do pai: "Orem pelo meu Pai! Estamos clamando a Deus por misericórdia! Hoje ele teve uma parada cardíaca e seu quadro clínico agravou muito mais. Os médicos podem desenganar, mas a última palavra vem do Senhor!", escreveu.

Já na noite de hoje, o pastor Jonatas Câmara publicou a seguinte nota de pesar: "O Pastor Jonatas Câmara, Presidente da IEADAM/CEADAM, informa com extremo pesar,o falecimento do Diácono Hamilton Queiroz da área 86, dirigente da congregação Rio Piorini 2, vítima de Covid-19. Oremos pela sua esposa a irmã Síria Costa e família. Irmão Hamilton era pai da repórter Lia Costa da Rede Boas Novas. “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”.2 Tm 4:7".