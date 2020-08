Alunos da UEA denunciam falta da intérpretes de libras em aulas online

Manaus/AM - Alunos da Universidade do Estado do Amazonas, com necessidades especiais, relatam problemas na hora do aprendizado online.

Circulam em grupos de WhatsApp áudios da mãe de uma aluna surda, que fala com a professora aos prantos sobre a dificuldade da aluna de aprender. Segundo a denúncia, a situação ocorre desde de 2018.

A mãe diz que a filha se esforça pra aprender e diz que é uma situação revoltante, já que não é um fato novo e que não é só a filha, mas muitos outros alunos que estão na mesma situação.

Sobre o caso, a UEA divulgou uma nota na tarde desta quarta-feira (5), sobre o caso, confira: