Acessos ao Careiro Castanho são fechados e população é obrigada a usar máscara

Manaus/AM - Todos os acessos ao município Careiro Castanho, no interior do Amazonas, foram fechados a partir desta segunda-feira (4) como medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19). A determinação é da prefeitura que também decidiu que a população deve adotar o uso obrigatório de máscaras em todos os espaços públicos, como nas ruas, agências bancárias e áreas comerciais, de acordo com decreto assinado no dia 30 de abril.

As medidas restritivas também se estendem para o transporte coletivo, onde foi estabelecida uma escala, com dia, horário e quantidade de passageiros por veículo. As empresas que desrespeitarem podem ter a concessão suspensa, o veículo apreendido e estarem sujeitas a multas.

Até o último domingo (3), o Careiro Castanha registrava 110 casos de Covid-19 e quatro óbitos.