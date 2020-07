Sai edital para recuperação de ramal na AM-070

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Manaus/AM - O Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM) lançou o edital CC n° 017/2020, que visa contratar empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a recuperação do ramal localizado no Km 24 da AM-070, margem direita do município de Iranduba, e do ramal no Km 26 da mesma rodovia, margem esquerda.

O certame, na modalidade concorrência, está previsto para ocorrer no dia 13 de agosto, às 8h30, horário local, na sede do CSC (avenida Djalma Batista, 346, 1º andar, bairro Chapada), seguindo as orientações do Ministério da Saúde para prevenção contra o novo coronavírus.

Acesso ao edital

As empresas interessadas em participar da licitação podem acessar gratuitamente o edital CC n° 017/2020 e seus respectivos anexos por meio do site do CSC (http://www.csc.am.gov.br/portal/licitacao/) ou podem solicitar cópias diretamente no CSC.

A obtenção de cópias na sede do CSC deverá ser precedida do pagamento de documento de arrecadação, que engloba, além do valor das cópias reprográficas e da disponibilização de CD, a taxa de expediente da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM). O documento com a taxa já inclusa pode ser obtido nas agências da rede bancária credenciada pela Sefaz-AM.

Mais informações podem ser obtidas no CSC-AM, por meio dos telefones: (92) 3214-5622/5640, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.