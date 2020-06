Cunhado do Alok recebe auxílio emergencial e DJ se pronuncia: 'surpreso e indignado'

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

O DJ Alok e a esposa Romana Novais foram pegos de surpresa neste sábado (13) por um assunto que mexeu com toda a família. Romana publicou vários stories no seu Instagram e ao mostrar a tela do celular do próprio irmão, o DJ Hygor Novuza, um aplicativo chamou a atenção dos seguidores. O cunhado de Alok fez o cadastro no auxílio emergencial para receber a ajuda de R$ 600 do governo durante a pandemia do novo coronavírus.

Foto: Reprodução/Instagram

Após a repercussão na internet, o DJ se pronunciou nos stories da esposa e confirmou que o cunhado estava recebendo o auxílio e garantiu que "isso não vai mais acontecer". Alok tambpem contou que ficou indignado e surpreso, mas revelou que o irmão de Romana também é DJ e está passando por dificuldades em decorrência da pandemia.

O casal disse que vai devolver o dinheiro e que devem ajudar Hygor a superar esse momento.