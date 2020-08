Erros comuns ao tentar perder peso; confira

Dietas que prometem emagrecimento rápido demais podem ser prejudiciais à saúde. O site UOL separou alguns erros mais comuns na hora de seguir dietas ou dicas 'milagrosas' para perder peso.

1. Saltar refeições

Deixar de tomar o café da manhã, almoço ou jantar pode ser uma maneira fácil de reduzir drasticamente a ingestão de calorias. Mas, o tiro sairá pela culatra. Um estudo publicado no The Journal of Nutritional Biochemistry descobriu que ratos que comiam apenas uma refeição por dia acabavam por se empanturrar de comida e acumular gordura abdominal prejudicial à saúde.

2. Beber vinagre antes das de todas as refeições

Algumas descobertas mostram que o vinagre de cidra promove níveis saudáveis de açúcar no sangue e saciedade. Mas, como beber líquidos altamente ácidos pode irritar a garganta e o estômago, isso não deve ser feito frequentemente.

3. Cortar grupos de alimentos

Cortar totalmente nos hidratos ou o açúcar parece ser a resposta para os seus problemas, mas não é o caso. Cada grupo de alimentos contém nutrientes vitais que o corpo precisa para funcionar.