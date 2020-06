Irmão de Sara Winter comemora prisão dela: ‘uma sociopata’

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

O irmão de Sara Winter comemorou a prisão dela nesta segunda-feira (15), em Brasília. Diego Winter disse que a irmã não pode viver em sociedade, pois ela é prejudicial para a família, a política e para o país, conforme reportagem da Folha de S.Paulo.

"Como sou brasileiro e eu quero um país melhor, a notícia foi extremamente positiva. É uma pessoa totalmente descontrolada, só quer aparecer na mídia. Não serve para nada. É uma sociopata. Ela tem a cabeça da Suzane von Richtofen", afirma Diego.

Sara é líder do grupo 300 do Brasil, acusado de realizar atos antidemocráticos, ela e mais cinco pessoas foram presas no âmbito do inquérito que investiga os ataques. O relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) é o ministro Alexandre de Moraes que autorizou as prisões cumpridas pela Polícia Federal.

Diego Winter acredita que irmã faz de tudo para conseguir dinheiro e fama, objetivo que tem desde pequena. Para ele, a irmã queria ser presa. "Ela já deve saber quantos dias vai ficar presa, vai ficar mais famosa. Ela vai querer ser chamada de presa política", disse.

Ele ainda acrescenta que o desgosto com Sara não é só dele, é de toda a família, mas disse que seus pais não devem ficar chateados com a prisão, pois já se cansaram dela. Segundo Diego, a irmã é extremamente agressiva e não aceita conselhos. “É uma pessoa que não pode viver em sociedade”, garante.