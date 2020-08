Saiba o destino de Brunoso após romper com Sikêra Jr. e deixar Alerta Nacional

O repórter Bruno Fonseca, que ganhou notoriedade ao comandar o ‘Alerta Nacional’ durante o período em que Sikêra Jr. esteve com Covid-19, já está de casa nova.

Conhecido como Brunoso, o repórter que pediu demissão da TV Acrítica, vai comandar o programa DF Alerte, da TV Brasília-RedeTV!.

“Essa vinda para cá, a ansiedade está maior, não é nervosismo, é uma parada muito doida, e pode colocar desse jeito. O DF Alerta é um programa que tem tradição na capital do país. É uma responsabilidade muito grande ficar à frente dele. Posso dizer que é um programa que posso chamar de meu, e o desafio da minha vida. É um novo ciclo. Vai pegar fogo o cabaré”, disse o apresentador em entrevista ao Correio Braziliense.

Segundo o site “Na Telinha”, Bruno se sentiu desprestigiado e rompeu a amizade com Sikêra. Mas em um post no Instagram, Fonseca disse que tem carinho pelo veterano. “Construímos um marco com o nosso Sikerinhannnn o qual tenho um respeito e amor muito grande, LÍDER FORMA LÍDER E ELE ME FORMOU! Hoje escrevo uma nova história”, escreveu.