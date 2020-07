Garotas de programa fazem protestos e pedem pela reabertura de estabelecimentos

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Aproximadamente 400 garotas de programa e donos de estabelecimentos de prostituição fizeram manifestações, neste sábado (11), exigindo a reabertura dos bordéis, que estão há mais de três meses fechados devido a pandemia do coronavírus. O caso aconteceu na Alemanha.

"A profissão mais antiga precisa da sua ajuda", escreveu uma mulher em um cartaz. De acordo com o Sistema Globo, a Associação de Profissionais do Sexo organizou o protesto e disse que o isolamento social está obrigando as mulheres a trabalharem nas ruas, que é uma forma ilegal e muito mais perigosa e anti-higiênica de trabalhar.

A entidade afirma que os bordéis poderiam incorporar facilmente medidas de segurança contra a pandemia adotadas por outras indústrias, incluindo máscaras protetoras, melhor ventilação das instalações e registro dos dados para contato dos visitantes.