FCecon deve receber R$ 2 milhões em emendas de deputados estaduais

Manaus/AM - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) receberá um total de R$ 2.262.823,66 destinados em emendas impositivas apresentadas pelos deputados estaduais. O valor consta na Lei Orçamentária Anual 2020 (LOA), votada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), em dezembro.

Uma emenda impositiva para aquisição de equipamentos permanentes para o centro cirúrgico da FCecon, no valor R$ 300 mil, foi destinada pelo deputado Ricardo Nicolau (PSD). Já o deputado Roberto Cidade, destinou R$ 102 mil para aquisição de equipamentos para revitalização das áreas de urgência, UTI e ambulatório pediátrico.

Outra emenda que destina recursos ao Fundo Estadual de Saúde, para repasse à FCecon, foi apresentada pelo deputado Serafim Correa (PSB). O valor será revestido para aquisição de novos equipamentos, renovação no setor de Endoscopia, proporcionando maior segurança aos pacientes e equipes médicas em prevenção, diagnóstico e tratamento de neoplasia do trato digestivo teve o maior valor destinado, de R$ 798.382,06, enviada pelo deputado Serafim Correa (PSB). O deputado Sinésio Campos (PT) destinou mais de R$ 181 mil reais para aquisição de aparelhos de anestesia para a FCecon.

As emendas impositivas parlamentares também destinam verba para aquisição de computadores visando à revitalização do parque computacional da FCecon, que tem por finalidade atender as demandas voltadas para a atualização de informações, armazenamento de protocolos e procedimentos de internação, alem das atividades administrativas do órgão. O valor foi enviado pelo deputado João Luiz (Republicanos), no total de R$ 134.615,85.

Valores destinados à compra de equipamentos cirúrgicos, de anestesia, renovação de computadores e de material permanente estão entre as necessidades atendidas pelas emendas. O deputado Wilker Barreto (Podemos) destinou R$ 185 mil para aquisição de um aparelho de anestesia para aplicação neonatal, pediátrico e adulto.

A aquisição de material permanente para o serviço de odontologia da fundação receberá R$ 70 mil, destinados pela deputada Alessandra Campelo (MDB), enquanto que o deputado Delegado Péricles (PSL) destinou R$ 491.735,75 para aquisição de material permanente para o sistema de chamada de ambulatório e equipamentos para cirurgias de cabeça e pescoço.