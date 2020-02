No pré-carnaval, motoristas são flagrados alcoolizados e acabam presos em Manaus

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou, no final de semana pré-Carnaval, 60 motoristas dirigindo sob efeito de álcool em Manaus. Dois motoristas foram presos por embriaguez ao volante. As ocorrências foram registradas entre sexta-feira (14) e a madrugada desta segunda-feira (17), em diversas zonas da cidade, de forma itinerante em cada dia.

Durante os três dias da operação, 922 de motoristas foram submetidos ao teste de alcoolemia e 235 multas aplicadas. Cinquenta e oito veículos foram removidos ao parqueamento do órgão por diversas irregularidades, sendo 32 carros e 26 motocicletas. Além das infrações, 58 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 43 Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLVs) foram recolhidos.



Os veículos recolhidos foram removidos para o Parqueamento do Detran-AM, localizado no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus, até que os proprietários regularizem as pendências.

Lei Seca

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a penalidade para quem dirige embriagado é de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se o condutor cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa será dobrado. A Lei Seca não permite a direção de veículos sob efeito de qualquer quantidade de bebida alcoólica ingerida pelo condutor. Caso o índice seja de 0,34 mg/L, o motorista é preso em flagrante.