Com coronavírus, ex-Polegar Alan Frank Schlang está entubado em UTI

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

O ex-Polegar Alan Frank Schlang, que é médico oftalmologista, testou positivo para a Covid-19 w está internado em estado grave na UTI de um hospital, em São Paulo.

O filho de Alan, Renan Schlang falou sobre o estado de saúde do pai em entrevista ao programa “Balanço Geral”. “Ele ficou uma semana em casa tentando fazer o tratamento com remédios. O pulmão dele foi um pouco comprometido e hoje ele está na UTI, entubado e respirando artificialmente. O médico dele fala o tempo inteiro com a gente e diz que os exames clínicos dele estão todos positivos na medida do possível”, disse.

“Ele está com respiração artificial e entubado porque o músculo do sistema respiratório entrou em fatiga de tanto esforço para respirar”, disse Renan, acrescentando que os irmãos Luigi e Lucca de 7 anos também contraíram a doença.