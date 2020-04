Manaus registra desabamento de muros e barrancos durante chuva torrencial

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

Manaus/AM - A Defesa Civil do Amazonas registrou 25 ocorrências durante a chuva que aconteceu na manhã deste sábado (25) em diversas regiões da capital.

Conforme o órgão, a Central de Emergência 199 recebeu chamadas para 9 alagações distribuídas entre os bairros Chapada, Centro, São Jorge, Compensa 2 (sendo duas alagações em ruas diferentes), Vila da Prata, Santo Antônio e Nova Esperança, além do Japiim.

Foram registrados 5 desabamentos, nos bairros do Santo Agostinho, São José 3, Compensa 3, e Novo Aleixo - que teve também desabamentos em ruas diferentes. Um desabamento parcial foi registrado na Compensa 3.

Muros desabaram nos bairros de São Jorge, Lírio do Vale, Ponta Negra, Adrianópolis e Parque 10.

No Mauazinho, Tancredo Neves, Petrópolis, houve deslizamentos de barrancos, um deles - no Petrópolis - com vítima lesionada.

Os bairros do Novo Aleixo e Monte Sinai registraram ocorrências de riscos de desabar.