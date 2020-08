Serviço é concluído, mas água só deve voltar em 48h em Manaus

Manaus/AM - A estação de distribuição e tratamento de água de Manaus, complexo Ponta do Ismael, voltou a funcionar a partir das 12h desta quarta-feira (5), após a finalização do serviço de reparo na rede elétrica. A estação, que abastece boa parte de Manaus, teve as atividades suspensas após o rompimento de um cabo de energia de alta tensão na manhã de hoje.

A concessionária Águas de Manaus informou que a produção de água nas estações de tratamento do complexo já foi retomada na cidade e que a previsão de normalização no abastecimento em bairros das zonas Oeste, Centro-Oeste, Sul, Centro-Sul e Norte deve ocorrer gradativamente em até 48h após o restabelecimento da energia elétrica.

A Águas de Manaus afirma que está com equipes realizando o monitoramento do abastecimento. O serviço deve ser retomado até a madrugada de hoje, inicialmente, em alguns bairros das zonas Sul e Centro-Sul. Qualquer ocorrência que necessite de intervenção da empresa, deve ser registrada nos canais oficiais da empresa de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas App.