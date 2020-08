Com filho no colo, mulher se joga de carro em movimento após ser espancada por marido

Uma mulher de 26 anos se lançou de um carro em movimento para tentar escapar do marido que a agredia a socos dentro do veículo. O detalhe é que ela estava com o filho de dois anos no colo quando se jogou.

O caso aconteceu no último domingo (9), na cidade de Boa Vista, em Roraima. A vítima contou à polícia que na ocasião se desentendeu com o esposo.

O homem teria se descontrolado e desferido pelo menos três murros contra o rosto dela. O filho deles estava no colo e por pouco, não foi atingido. A briga continuou e com medo se ser mais espancada ela abriu a porta do carro e se jogou com a criança.

Após a queda, o automóvel ainda passou por cima da perna dela. Mãe e filho foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas a vítima não quis ser levada para o hospital.

Apesar da queda, eles sofreram ferimentos leves e se recuperam em casa. O marido foi perseguido por populares e acabou sendo preso em flagrante.