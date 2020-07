Briga por som alto termina com mulher agredida a pedradas e homem a marteladas

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Uma briga por causa de som alto durante a madrugada desta segunda-feira (6), em Corumbá a 444 quilômetros de Campo Grande, acabou na delegacia e com duas pessoas feridas a pedradas e marteladas.

Segundo o MIdiaMix, informações do boletim de ocorrência são de que a confusão começou por volta da meia-noite desta segunda, quando uma jovem estava com um grupo em casa bebendo e ouvindo música, sendo que o marido da tia da mulher teria se irritado com o som alto começando uma confusão.

Com uma faca, o homem de 50 anos teria feito ameaças a todos que estavam na casa, sendo que a tia da moça tentou separar a briga e acabou sendo agredida por uma pedrada no braço arremessada pelo companheiro que tentava acertar a sobrinha. O autor acabou sendo agredido com marteladas nas costas.

Ele ainda teria rasgado os pneus de um dos carros, que estavam na casa com uma faca. A polícia foi chamada e todos levados para a delegacia.