Ciberativista Jéssica Dandara anuncia série de lives com convidados

Manaus/AM - A ciberativista Jéssica Dandara inicia nesta quarta (6) a série 'Dandariando' que tem por objetivo dialogar sobre temas que permeiam as conversas da juventude manauara. Jéssica é realizadora do movimento Encrespa Geral em Manaus. A transmissão acontece às 15h no Instagram @bomdiaclubber.

Ao longo da série, Jéssica vai conduzir os debates acerca dos assuntos: tempo e ociosidade durante a quarentena; O estereótipo sobre negros Amazonenses e também a questão da Xenofobia e seus efeitos no cenário de Manaus durante a pandemia de Covid-19.

Nesta quarta-feira (6) vai rolar a primeira live com a convidada M4fel (cluber digital e movimentadora de cultura suja) sobre tempo e ociosidade na quarentena, no insta @bomdiaclubber, às 15h (às 16h no horário de Brasília).

Informações sobre os próximos papos e convidados basta seguir o Instagram da Jéssica Dandara que é @respeitaaspretas