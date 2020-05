Concessionária de água em Manaus é notificada por falhas no abastecimento

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Reclamações de usuários encaminhadas à Ouvidoria e também às redes sociais da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), sobre o desabastecimento de água no conjunto Canaranas, Zona Norte de Manaus, levaram o órgão a notificar a empresa Águas de Manaus para que em até sete dias, a concessionária informe as causas do ocorrido, bem como as medidas tomadas para sanar o problema. A notificação foi encaminhada à empresa na última segunda-feira, 11.

Conforme os moradores, o desabastecimento tem ocorrido constantemente, no entanto, em dias alternados e sem qualquer aviso prévio.

O diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, lembra que é obrigação da empresa, prestar os serviços de modo a atender as necessidades de interesse público, correspondendo às exigências de qualidade, continuidade, regularidade, eficiência, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, segurança e modicidade das tarifas, conforme previsto no Contrato de Concessão do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, firmado entre a Prefeitura de Manaus e a concessionária.

“Notificamos a empresa para que ela nos preste os devidos esclarecimentos a respeito do que de fato está ocorrendo naquela área. Sabemos que estamos vivenciando um momento delicado e um desabastecimento de água, durante uma pandemia, é algo que gera muitos transtornos aos usuários que estão em suas casas com seus familiares em isolamento social. A empresa ainda está com prazo e vamos aguardar”, informou Fábio.