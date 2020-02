Corpo de menino desaparecido é encontrado boiando em lagoa

O corpo de Eduardo Ferreira de Oliveira, de 2 anos, que estava desaparecido a dois dias, foi encontrado em uma lagoa da Grande Belo Horizonte. A criança que sumiu da própria casa, terá a morte investigada pela Polícia Civil

Segundo o Uol, Eduardo estava brincando com o cachorro no quintal quando teria visto a porta da casa casa aberto e fugido. Assim que perceberam a ausência do filho, os pais da criança acionaram o Corpo de Bombeiros, que realizou buscas na Zona Urbana e área de mata.

Um homem que passava pela lagoa, avistou o corpo de Eduardo boiando e acionou a polícia. Após ter o corpo reconhecido pelos pais, Eduardo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para que um exame possa informar se a criança chegou a sofrer alguma violência.