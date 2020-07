Ex de Safadão, Mileide Mihaile fala em tomar banho de água sanitária ao sair de Manaus

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

A ex-esposa de Wesley Safadão, a digital influencer Mileide Mihaile,veio a Manaus para um trabalho, na última sexta-feira (10).

A morena se impressionou com quantidade de pessoas, que transitava, principalmente no aeroporto e ficou apavorada. Em seu instagram, Mileide comentou sobre a situação: “Tô apavoradíssima, lotado o aeroporto. Muito diferente de Fortaleza, que você não vê um pé de cristão vivente, é um aqui outro acolá. Mas aqui em Manaus, meu amor, tem que respeitar, viu? É voo saindo direto e a galera aqui em peso. As manas são corajosas. Nós vamos já, já chegar em Fortaleza city e tomar banho de Qboa”

A influencer foi bastante criticada pela fala nas redes sociais. Neste domingo (12) a morena novamente falou sobre a viagem que veio fazer a Manaus e sem citar o ocorrido, criticou páginas que vem falando sobre ela, disse que a atitude era covardia. Mileide disse que vai continuar se cuidando, que não liga para as críticas e vai continuar respeitando (os cuidados) “como foi a quase 4 meses, em isolamento social”.