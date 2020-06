Jornal da Record dispensa Adriana Araújo após âncora criticar emissora

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

Com 14 anos no Jornal da Record, Adriana Araújo foi dispensada da bancada do telejornal logo depois de fazer uma crítica à cobertura da emissora sobre a Covid-19. A jornalista não volta à atração já a partir da segunda-feira (22) e será substituída por Christina Lemos.

Um longo comunicado enviado à equipe nesta sexta-feira (19), o vice-presidente de Jornalismo, Antonio Guerreiro, afirma que Adriana apresentará o Repórter Record Investigação, que volta a ser exibido em julho.

No Instagram, Adriana afirmou que está bem e celebrou o fim de um ciclo.

Crise de choro e crítica

Segundo o Notícias da TV, a situação estava muito tensa nos bastidores do telejornal e a cobertura sobre a pandemia de Covid-19 estaria deixando funcionários chocados e revoltados. A orientação de Edir Macedo seria de que a cobertura sobre a pandemia seja "suave", sem histórias "dramáticas" ou críticas ao governo.

Considerada a "Fátima Bernardes da Record", Adriana teria tido uma crise de choro em abril após apresentar o telejornal, e saiu de férias no dia seguinte. Quando voltou, teria cobrado uma cobertura mais realista sobre a pandemia, até chegar o ponto em que tornou a sua insatisfação pública, publicando vídeos com críticas à política do governo Bolsonaro de só revelar os dados de coronavírus a partir das 22h, e cobrando divulgação dos números de infectados e mortos.