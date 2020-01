Adolescente é morto a tiro e arrastado em comunidade de Manaus

Manaus /AM - Um adolescente de 14 foi brutalmente assassinado e arrastado na rua Itamar Franco, da comunidade Cidade Alta, do bairro do Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade.

Militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que populares contaram que ouviram um barulho de disparo de arama de fogo e logo acionaram a polícia. Ao chegar no local, os agentes de segurança se depararam com o corpo de um morador da área estirado no chão.

Vizinhos da vítima disseram que o homem foi morto em uma outra outra área e levado até o local, informação confirmada pela Polícia Civil, que informou que o corpo, além de ter um tiro no pescoço, possuía escoriações características de quem é arrastado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros coletou informações que irão ajudar no inquérito policial. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).