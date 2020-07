Gestão da Prodam continua com João Guilherme de Moraes

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Manaus/AM - O Conselho de Administração (COADM) da Processamento de Dados Amazonas (Prodam) decidiu pela recondução de João Guilherme de Moraes Silva ao cargo de diretor-presidente da instituição para o biênio 2020/2022. A deliberação ocorreu durante a reunião extraordinária do Conselho, ocorrida nesta quarta-feira (29/07), quando os conselheiros votaram por manter a recomendação do governador Wilson Lima, que já havia solicitado a recondução da atual diretoria executiva.

O diretor técnico Heleno Ferreira e o diretor administrativo-financeiro José Nilmar Alves de Oliveira também permanecem nos respectivos cargos. Na reunião, foi definido ainda, como novo presidente do COADM, o analista do tesouro do Estado do Amazonas, Alessandro Moreira Silva. O suplente eleito foi Laércio da Costa Cavalcante.

João Guilherme de Moraes Silva é funcionário da Prodam há 25 anos, tendo atuado nas áreas de Redes, Incidentes e Telecom. Foi indicado ao cargo de presidente em janeiro de 2019, pelo governador Wilson Lima. O primeiro ano da sua gestão foi marcado por uma reestruturação do portfólio de serviços e produtos da empresa.

Acreditamos que a missão da Prodam deve ser facilitar a vida das pessoas usando a tecnologia. Por isso, estamos focados em ofertar cada vez mais serviços digitais, como o Detran Digital e a Matrícula On-Line aos cidadãos, afirma.

Perfil João Guilherme é formado em Processamento de Dados pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia (Utam) e em Direito pela Uninorte, pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), especialista em Computação Forense pela Faculdade Evolução (CE) e Mestre em Engenharia Elétrica na Área de Telecomunicações com ênfase em Redes de Computadores pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).