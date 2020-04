Barreiras de Vigilância Agropecuária são instaladas para evitar febre aftosa no Amazonas

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), implantou três novas Barreiras de Vigilância Agropecuária (BVAs) nos municípios de Novo Aripuanã, Apuí (localizada no Distrito de Sucunduri) e Manicoré (na comunidade de Igapó Açu, na rodovia BR-319).

Com as novas barreiras, o Amazonas passa a contar com sete postos de fiscalização, sendo uma BVA no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, uma em Jundiá (Roraima), uma em Parintins, uma em Humaitá e, agora nos municípios de Manicoré, Apuí e Novo Aripuanã.

Localizados de maneira estratégica, os três postos iniciaram nesta segunda-feira (27) as ações de fiscalização, com o objetivo de proteger a futura área livre de febre aftosa sem vacinação, no sentido de bloquear o trânsito de animais vacinados para dentro da área delimitada a partir dos 13 municípios do sul e do sudoeste do Amazonas, que fazem parte do Bloco I e que até 2021 poderão ser reconhecidos como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. O Amazonas possui um rebanho total de 1.562.081.

“Esses novos postos de fiscalização representam uma conquista sanitária muito importante para o estado do Amazonas. Estamos fortalecendo cada vez mais a defesa agropecuária, visando o avanço do status sanitário do nosso estado como área livre de febre aftosa sem vacinação, com o que teremos nossa carne mais valorizada no mercado regional e com a possibilidade de exportação, pois temos na sub-região do estado um grande potencial, com áreas degradadas, logística, vocação natural e cerca de 1 milhão de cabeças de gado com potencial de ampliação desse rebanho sem a necessidade de desmatamento”, destacou o secretário de Estado da Produção Rural, Petrucio Magalhães Junior.