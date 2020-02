Motociclista avança sinal vermelho e morre ao se chocar de frente com ônibus em Manaus

Manaus/AM - Um motociclista de cerca de 35 anos morreu na tarde deste domingo (16) em um acidente entre uma motocicleta e um ônibus em frente ao Terminal 2, na Avenida Borba, bairro Cachoeirinha, zona Centro-Sul.



Foto: Portal do Holanda

As informações são de que, por volta das 13h, o motociclista avançou o semáforo vermelho, no momento em que o ônibus estava saindo do T2. A vítima se chocou de frente com o coletivo, caindo no chão.

O homem chegou a ser atendido pelo Serviço de Pronto Atendimento (SAMU), que chegou a tentar reanimá-lo, mas sem sucesso. A motocicleta - uma Dafra de modelo Next 250 - e o capacete, ficaram destroçados com a colisão.

O corpo deve ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML).



Foto: Portal do Holanda



Fotos: Divulgação