Idoso morre após cair de moto em movimento em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um idoso identificado como Gileno Rabelo Calmont Filho, morreu na tarde desta terça-feira (2), após um grave acidente na Avenida Buriti, Distrito Industrial, zona Leste de Manaus.

A vítima estaria voltando do trabalho na garupa de uma moto quando ao passar por um buraco na via, o capacete saiu da cabeça do idoso, e ele caiu da moto. A vítima chegou a ser levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos.