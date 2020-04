Homem é arremessado na pista ao ser atropelado em avenida movimentada de Manaus

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Manaus/AM – Um homem de identidade não revelada foi encaminhado em estado grave para uma unidade de saúde de Manaus na madrugada desta quarta-feira (1), após ser atropelado na avenida Mário Ipiranga, antiga Recife, do bairro de Adrianópolis, Zona Centro –Sul da capital.

Segundo testemunhas, dois homens estavam tentando entrar em um estabelecimento comercial quando o alarme do local disparou. Com medo, eles teriam corrido para atravessar a via no momento em que um carro em alta velocidade trafegava pela avenida. Um dos homens foi mais rápido e conseguiu atravessar em frente ao carro; o outro não teve tanta agilidade e acabou sendo arremessado na pista.

O motorista do carro não prestou assistência e fugiu do local. A polícia foi acionada e comunicou ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez o transporte da vítima para o Pronto-Socorro 28 de Agosto. O estado de saúde do homem não foi divulgado e a polícia deverá usar câmeras de segurança de estabelecimentos próximos para identificar o veículo envolvido no acidente.