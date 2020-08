Josué Neto retorna à Aleam após acidente com jet ski

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), retornou para o plenário da Casa Legislativa na tarde desta quinta-feira (6) após sofrer acidente de jet ski no dia 26 de julho. O parlamentar estava participando das sessões de forma remota (on-line).

No acidente em que o seu jet ski se chocou contra cabo de aço, Josué fraturou a tíbia e sofreu um edema.

A volta de Josué para as sessões presenciais na Aleam ocorre no mesmo dia de votação da admissibilidade do pedido de impeachment do governador Wilson Lima (PSC) e do vice-governador Carlos Almeida (PTB).

Na tarde desta quinta-feira, os deputados vão votar o parecer da Comissão Especial do Impeachment, que na última sexta-feira (31) aprovou parecer para o arquivamento do pedido de afastamento do governador e do vice-governador do Amazonas.

A presença de Josué Neto na Aleam, presidindo a sessão de votação deste processo do pedido de impeachment chegou a ser questionado pela deputada Alessandra Campêlo (MDB), afirmando que o deputado estaria impedido. O deputado Saullo Viana (PTB), que também é da base do governo, foi contra o entendimento da colega e disse que Josué não teria problema em participar desta votação.

Acompanhe a sessão ao vivo:

