Motorista fica ferido após tombar carreta na Avenida Efigênio Salles

Manaus/ AM - O motorista de uma carreta, identificado por Enos da Silva Nascimento, ficou ferido após o veículo tombar na avenida Efigênio Salles, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (24).

De acordo com o motorista, o acidente aconteceu devido a pista naquela área está com falhas no asfalto. "A carga da carreta é 27 toneladas de ceramica. Essa pista é desnivelada e eu viim conduzindo a carga devagar, mas ao chegar nessa avenida o container tombou", disse.

Ao perder o controle o veículo acabou se chocando com um muro e o motorista cortou a cabeça. Devido ao acidente o trânsito no sentido bairro/centro está comprometido.

Policiais da 16• Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estão no local orientando os condutores naquela área.