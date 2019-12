Em acidente, carro entra na traseira de caminhão de lixo e deixa um ferido em Manaus

Manaus/AM - Um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (27), deixou um carro destruído na Avenida Governador José Lindoso com a Avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que foi ao local da ocorrência, uma pessoa ficou ferida no acidente. Na foto, é possível ver que a frente do carro ficou completamente destruída.

Agentes do IMMU estão no local para ajudar no fluxo de veículos.