Vídeos mostram agonia de feridos após acidente entre micro-ônibus e carreta na AM-010

Acidente entre carreta e micro-ônibus na AM-010 deixa vários feridos pic.twitter.com/IkMUQvIz8I — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) July 9, 2020

Manaus/AM - Vídeos feitos por populares que ajudaram a socorrer as vítimas de um acidente ocorrido na madrugada dessa quinta-feira (9), entre um micro-ônibus e uma carreata na AM-010, mostram como ficou o estado dos veículos e das vítimas.

As imagens mostram os feridos ainda dentro do micro-ônibus. Um deles não consegue sair da poltrona e relata estar com dificuldades para respirar.

Um dos vídeos também mostra os destroços do veículo e a caminhão estacionado à margem da via.