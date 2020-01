Operação Águia é deflagrada para reduzir a criminalidade em Manaus

Manaus/AM - Com o intuito de inibir a criminalidade na cidade, a Polícia Militar (PM) deflagrou na noite desta quinta-feira (23) a operação Águia, no Conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, zona Norte da capital.

Durante a ação, os policiais estão abordando carros, motos e passageiros dos ônibus do transporte público e pretende se estender em toda a área do conjunto para garantir a segurança aos moradores do local.

A ação da polícia deve seguir durante toda a noite.